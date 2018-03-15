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НОВОСТИ | Общество



15.03.2018 19:15 В музее Куликовской битвы посетители узнают о тульском металле
Елена Панова



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Новую выставку готовили целый год. Работу провели масштабную. Уже почти все экспонаты из фондов переехали в музей в Моховом. Сейчас там идет монтаж. Предметы разместят в зале площадью триста квадратных метров, всего 26 витрин.
Как рассказала специалист выставочного отдела Государственного музея-заповедника «Куликово поле» Кристина Столярова, «…в экспозиции представлены археологические находки, охватывающие период от бронзового века до образования первых металлургических заводов России».

Рассказ о металле начнут издалека. Точнее из самых недр. Территория Тульской области всегда была богата залежами железной руды. Там и возникали центры черной металлургии. В районе Куликова Поля находилось с десяток поселений, где производили металлические изделия.

Одно из богатых месторождений находилось в районе города Дедилова. Там на Оленьей горе добывали бурый железняк. А потом поставляли на оружейный завод в Тулу. Но еще раньше во второй четверти 17-ого века на месте современного Торохова на берегу Тулицы возник завод Андрея Винниуса.

«Делали оружие. Причем Винниус и металл, и железо поставлял казне. Это было очень важно. По сути, это начало металлургического производства не только Тульского края, но и всей металлургической промышленности России», - говорит заведующий отделом археологических исследований государственного музея-заповедника «Куликово поле» Евгений Столяров.

На выставке в Моховом можно будет попробовать себя в роли кузнеца и древнего ювелира. А еще отчеканить памятную монету с печатью Дмитрия Донского и логотипом музея.
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