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15.03.2018 18:57 В Туле таксист подозревается в совершении особо тяжкого преступления "Вести-Тула"





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Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской по взаимодействию со СМИ Зинаида Каминская, «…между водителем и пассажиром произошла ссора по поводу того, что они не могли решить куда ехать и как оплачивать поездку. В результате мужчина вышли на улицу, и водитель ударил пассажира кулаком в лицо. С полученными повреждениями потерпевший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».





Тульский таксист подозревается в совершении особо тяжкого преступления, в отношении пассажира. На 37-летнего мужчину возбуждено уголовное дело. По сообщениям пресс-службы регионального Следственного комитета, обвиняемый, занимавшийся частным извозом, ночью 4 марта в поисках клиентов подъехал к развлекательному комплексу на улице Кутузова, где к нему в автомобиль сел 37-летний пассажир, с которым и произошла перепалка.Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской по взаимодействию со СМИ Зинаида Каминская, «…между водителем и пассажиром произошла ссора по поводу того, что они не могли решить куда ехать и как оплачивать поездку. В результате мужчина вышли на улицу, и водитель ударил пассажира кулаком в лицо. С полученными повреждениями потерпевший был госпитализирован и спустя несколько дней скончался в больнице. В настоящее время подозреваемый задержан. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».









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