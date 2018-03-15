НОВОСТИ | Общество







15.03.2018 18:32 На территории Тульской области будут действовать 573 избирательных участка "Вести-Тула"





| фото |



Как рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «…избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера. На территории Тульской области 29 территориальных избирательных комиссии и 1136 участковых. Помимо этого в местах временного пребывания граждан образован 21 избирательный участок».

47 тысяч человек - именно столько граждан Тульской области в период до 12 марта изъявили желание изменить место голосования. Об этом заявили сегодня в правительстве Тульской области. На заседании подвели итоги подготовки к выборам президента РФ, которые пройдут уже в это воскресенье 18 марта.Как рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «…избирательные участки будут работать с 8 часов утра до 8 часов вечера. На территории Тульской области 29 территориальных избирательных комиссии и 1136 участковых. Помимо этого в местах временного пребывания граждан образован 21 избирательный участок».











Читать @gtrktula

















