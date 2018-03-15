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15.03.2018 17:21 Медицинская помощь стала более доступной для жителей Хомякова "Вести-Тула"





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И министр, и гости, остались довольны увиденным. Для уюта пациентов продумано буквально все – от просторного холла с электронным табло и доской, где можно оставить свои отзывы, до оснащенных всем необходимым трех кабинетов. Функциональность открытой амбулатории не вызывает сомнений.



Сегодня в посёлке Хомяково торжественно открыли врачебную амбулаторию. Особую важность события для местного населения подчеркнул и прибывший оценить проделанную с сентября прошлого года работу, министр здравоохранения области Андрей Третьяков. «Медицинская помощь теперь максимально приближена к жителям поселка. Радует, что здесь появилась такая амбулатория», - отметил Андрей Третьяков.И министр, и гости, остались довольны увиденным. Для уюта пациентов продумано буквально все – от просторного холла с электронным табло и доской, где можно оставить свои отзывы, до оснащенных всем необходимым трех кабинетов. Функциональность открытой амбулатории не вызывает сомнений.













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