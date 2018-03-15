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15.03.2018 16:55 Сегодня - Всемирный день прав потребителей "Вести-Тула"





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В Тульской области таких обращений стало втрое больше. Только в этом году в Роспотребнадзор поступило почти 80 жалоб, по 14 - поданы иски в суд. Зачастую продавцы дают недостоверную информацию о товаре, присылают его ненадлежащего качества и в случае отказа от покупки не возвращают деньги.



А вот тульским женщинам лучше сто раз подумать, а вернее почитать условия договора, соглашаясь на косметологические услуги частных клиник. Наш регион среди худших по соблюдению прав потребителей в этой сфере. На сегодня из 7 исков в суд, по двум заказчику возвращены деньги. Однако прежнее здоровье и красоту уже не вернуть.



Как рассказала главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тульской области Людмила Богатых, «…во время заключения договоров не всегда предоставляется достоверная информация о порядке предоставления услуг, о цене. В ходе проверок было установлено, что до потребителей не доводится прейскурант, цена в договоре не соответствует той, которая указана в прейскуранте. Юридические лица не всегда соглашаются добровольно расторгнуть договоры, хотя согласно закону такое право у потребителей есть».





Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными! Такой девиз выбран сегодня для Всемирного дня защиты прав потребителя. Причина предельно ясна - покупка через интернет приобрела массовый характер, а вместе с ней и произошел рост жалоб на получение некачественного товара.В Тульской области таких обращений стало втрое больше. Только в этом году в Роспотребнадзор поступило почти 80 жалоб, по 14 - поданы иски в суд. Зачастую продавцы дают недостоверную информацию о товаре, присылают его ненадлежащего качества и в случае отказа от покупки не возвращают деньги.А вот тульским женщинам лучше сто раз подумать, а вернее почитать условия договора, соглашаясь на косметологические услуги частных клиник. Наш регион среди худших по соблюдению прав потребителей в этой сфере. На сегодня из 7 исков в суд, по двум заказчику возвращены деньги. Однако прежнее здоровье и красоту уже не вернуть.Как рассказала главный специалист-эксперт отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Тульской области Людмила Богатых, «…во время заключения договоров не всегда предоставляется достоверная информация о порядке предоставления услуг, о цене. В ходе проверок было установлено, что до потребителей не доводится прейскурант, цена в договоре не соответствует той, которая указана в прейскуранте. Юридические лица не всегда соглашаются добровольно расторгнуть договоры, хотя согласно закону такое право у потребителей есть».









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