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15.03.2018 16:28 На дороги Тулы вышел родительский патруль Полина Ермолаева





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Такое легкомысленное отношение к жизни собственного чада, к сожалению, зачастую приносит беду. Не одна жизнь ребенка была бы спасена, если бы родители, осознавая риск, прививали бы с пеленок своему малышу нехитрые правила его нахождения в машине и за ее пределами в качестве пешехода.



Как правильно перейти дорогу, зачем нужны светоотражающие элементы на одежде. Почему в дневнике, помимо оценок у малышей сегодня можно найти и карту безопасного маршрута от дома до школы. Все эти вопросы ученики младших классов еще раз проговорили. И не в классе, а прямо возле дороги - так очевиднее и яснее доходит и до детей, и даже до родителей! За особые старания малышам вручили светоотражающие браслеты и смайлики, а также очень познавательную раскраску в тему.



В каждой пятой машине, которую остановили инспекторы возле школы очевидное нарушение. Ребенок либо не пристегнут, либо на переднем сидении - а это привилегия только двенадцатилетних школьников.Такое легкомысленное отношение к жизни собственного чада, к сожалению, зачастую приносит беду. Не одна жизнь ребенка была бы спасена, если бы родители, осознавая риск, прививали бы с пеленок своему малышу нехитрые правила его нахождения в машине и за ее пределами в качестве пешехода.Как правильно перейти дорогу, зачем нужны светоотражающие элементы на одежде. Почему в дневнике, помимо оценок у малышей сегодня можно найти и карту безопасного маршрута от дома до школы. Все эти вопросы ученики младших классов еще раз проговорили. И не в классе, а прямо возле дороги - так очевиднее и яснее доходит и до детей, и даже до родителей! За особые старания малышам вручили светоотражающие браслеты и смайлики, а также очень познавательную раскраску в тему.













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