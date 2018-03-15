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15.03.2018 16:19 Видеоролик о Тульской области стал лучшим в России Вести-Тула





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Основная его задача - раскрыть многогранность Тульского края, его богатую историю, неизменные с годами традиции и безграничные туристические возможности, показать, что Тула бывает разной - яркой, свободной, традиционной, инновационной, экзотической, праздничной, что это место, где каждый найдет себе отдых по вкусу. Для презентации региона на крупных международных мероприятиях создана англоязычная версия видеоролика, в дальнейшем планируется перевести и на другие языки.



Тульская область заняла первое место в конкурсе «Лучший видеоролик региона России», который в этом году проводился впервые. Среди 39 работ из разных регионов России Тульская область набрала наибольшее количество голосов. Ролик нашего региона был изготовлен в соответствии с концепцией «Тула - мастерская России».Основная его задача - раскрыть многогранность Тульского края, его богатую историю, неизменные с годами традиции и безграничные туристические возможности, показать, что Тула бывает разной - яркой, свободной, традиционной, инновационной, экзотической, праздничной, что это место, где каждый найдет себе отдых по вкусу. Для презентации региона на крупных международных мероприятиях создана англоязычная версия видеоролика, в дальнейшем планируется перевести и на другие языки.





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