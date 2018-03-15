НОВОСТИ | Происшествия







15.03.2018 16:15 На трассе «Дон» пострадала девушка, стоявшая на обочине "Вести-Тула"





| фото |



В Ефремове ВАЗ, по предварительной информации, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате пострадал и был доставлен в больницу водитель отечественной легковушки.







На 317-ом километре автодороги «Дон» автомобиль ГАЗ наехал на стоящий Hyundai Solaris. От удара иномарку отбросило в сторону, и она сбила 17-летнюю девушку пешехода, которая стояла на обочине дороги. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.В Ефремове ВАЗ, по предварительной информации, выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Hyundai. В результате пострадал и был доставлен в больницу водитель отечественной легковушки.

Читать @gtrktula

















