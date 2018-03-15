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15.03.2018 15:18 Жители Тульской области лучше узнают историю Сталинградской битвы Вести-Тула





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На территории Тульской области проект реализуется уже в третий раз. В прошлом году тестирование прошли более двух тысяч жителей нашего региона. В этом году темой выбрана «Сталинградская битва» в честь 75-летия этого сражения Великой Отечественной войны.



Сегодня в Тульской области начинается региональный этап проекта «Исторический факт». Это военно-патриотическое мероприятие, направленное на изучение малоизвестных фактов из истории России с региональным и краеведческим подтекстом. Главная его цель - не выявление пробелов в образовании, а получение новой информации.На территории Тульской области проект реализуется уже в третий раз. В прошлом году тестирование прошли более двух тысяч жителей нашего региона. В этом году темой выбрана «Сталинградская битва» в честь 75-летия этого сражения Великой Отечественной войны.

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