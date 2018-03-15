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15.03.2018 13:21 В Тульской области началась вторая волна приёма заявлений на путёвки в детские санатории Вести-Тула





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Наиболее удобно и быстро родители могут подать заявление на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей». Можно лично обратиться по месту регистрации ребёнка в орган, уполномоченный на проведение детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании Тульской области.



С сегодняшнего дня начинается вторая волна приема заявлений на получение путевок для детей в санатории Тульской области. Путёвки могут быть предоставлены детям школьного возраста от 7 до 15 лет, не имеющим противопоказаний для направления в оздоровительную организацию.Наиболее удобно и быстро родители могут подать заявление на портале «Госуслуги71» через автоматизированную информационную систему «Отдых и оздоровление детей». Можно лично обратиться по месту регистрации ребёнка в орган, уполномоченный на проведение детской оздоровительной кампании в муниципальном образовании Тульской области.

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