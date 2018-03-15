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15.03.2018 11:48 На тульские участки федеральных трасс вышли более 100 единиц дорожной техники Вести-Тула





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Бесперебойный проезд по тульским участкам федеральных трасс обеспечивают в круглосуточном режиме 114 единиц дорожной техники. Погодная ситуация отслеживается метеостанциями. Вся информация передается в Центр управления производством Упрдор Москва-Харьков, что позволяет более оперативно реагировать на возникновение любых дорожных происшествий.



Кроме того, Упрдор в круглосуточном режиме принимает и передает информацию по радиосвязи гражданского диапазона. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить круглосуточно по телефонам 8 (4862) 47-01-05, 75-07-69.



В связи с ухудшением погодных условий коммунальные предприятия Тулы перешли на усиленный режим работы. Сегодня днем в уборке города задействовано 133 единицы техники и 238 человек.Бесперебойный проезд по тульским участкам федеральных трасс обеспечивают в круглосуточном режиме 114 единиц дорожной техники. Погодная ситуация отслеживается метеостанциями. Вся информация передается в Центр управления производством Упрдор Москва-Харьков, что позволяет более оперативно реагировать на возникновение любых дорожных происшествий.Кроме того, Упрдор в круглосуточном режиме принимает и передает информацию по радиосвязи гражданского диапазона. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить круглосуточно по телефонам 8 (4862) 47-01-05, 75-07-69.

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