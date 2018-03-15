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15.03.2018 11:18 Ясногорская деревушка превратилась в центр сыроделия Полина Ермолаева





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«Нам полюбились эти места, земля очень плодородная, она добра к нам. Хотим быть здесь и считаем себя уже туляками», - рассказала глава крестьянско-фермерского хозяйства «Чёзасыр» Светлана Сотникова.



Упорно и увлеченно ребята шли к мечте – делать вкусные и действительно полезные сыры и молочные продукты, вкус которых напоминает советское детство – бабушкину деревню, когда не было волшебных пакетиков с порошками, создающими резиновый сыр за два часа. Причем, вникнув в процесс, сегодня они готовы бесплатно делиться своими секретами со всеми! По словам сыродела Алексея Сотникова, «сейчас запускаем обучение сыроделию через Интернет».



Глядя на накрытую поляну, даже эстетически сложно понять, что это не итальянская выставка, а результат работы наших сыроваров - 25 видов различных сыров!



Особенность этой фермы, а заодно и секрет молока, которое напоминает по вкусу пломбир, и совсем не пахнет животными – вольный выпас коров и коз. «За три года – ни одного мастита! Для животных важно двигаться, тогда нет застойных реакций и проблем со здоровьем», - говорит Светлана Сотникова.



Светлана признается, что они только в начале пути, и останавливаться точно не собираются! Хозяйство будет расти, да и у сыроделов на лето есть несколько удивительных рецептов, которыми они поделились с нами. И нашим фантазиям гурманов они пришлись по вкусу!



Наши герои – пять московских семей молодых людей, которые еще десять лет назад решили, что их дети не будут жить в душной столице, есть химические продукты и расти без постоянно занятых добычей денег родителей. И вот четыре года профессиональной подготовки, год пробы пера в Коломне - и, наконец, найдено идеальное место в деревушке Ясногорского района.«Нам полюбились эти места, земля очень плодородная, она добра к нам. Хотим быть здесь и считаем себя уже туляками», - рассказала глава крестьянско-фермерского хозяйства «Чёзасыр» Светлана Сотникова.Упорно и увлеченно ребята шли к мечте – делать вкусные и действительно полезные сыры и молочные продукты, вкус которых напоминает советское детство – бабушкину деревню, когда не было волшебных пакетиков с порошками, создающими резиновый сыр за два часа. Причем, вникнув в процесс, сегодня они готовы бесплатно делиться своими секретами со всеми! По словам сыродела Алексея Сотникова, «сейчас запускаем обучение сыроделию через Интернет».Глядя на накрытую поляну, даже эстетически сложно понять, что это не итальянская выставка, а результат работы наших сыроваров - 25 видов различных сыров!Особенность этой фермы, а заодно и секрет молока, которое напоминает по вкусу пломбир, и совсем не пахнет животными – вольный выпас коров и коз. «За три года – ни одного мастита! Для животных важно двигаться, тогда нет застойных реакций и проблем со здоровьем», - говорит Светлана Сотникова.Светлана признается, что они только в начале пути, и останавливаться точно не собираются! Хозяйство будет расти, да и у сыроделов на лето есть несколько удивительных рецептов, которыми они поделились с нами. И нашим фантазиям гурманов они пришлись по вкусу!





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