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15.03.2018 17:22 «Ростелеком» предлагает услугу клиентских рассылок для тульских корпоративных клиентов мобильной связи Вести-Тула





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Сервис предоставляет возможность тульскому бизнесу самостоятельно и быстро организовывать информационные SMS-рассылки с помощью удобного web-интерфейса sms.rt.ru, который доступен из любой точки мира с наличием доступа в интернет. Контакт с помощью настроенных параметров SMS-рассылок в разы дешевле использования других рекламных инструментов.



«Мы рады предложить корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелекома» проверенный и востребованный инструмент быстрого информирования с помощью SMS. Услугу очень просто подключить и можно сразу же начинать ей пользоваться. Удобный web-интерфейс для управления рассылками доступен из любой точки, где есть интернет. Услугу можно кастомизировать под интересы бизнеса самого разного масштаба и клиентской базой любого размера. Наша компания уже выиграла ряд конкурсов для государственных заказчиков на право предоставления новой услуги. Например, с помощью нашего сервиса организовывает информирование отделение Пенсионного фонда России по Тверской области», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.



Начать пользоваться услугой «SMS Реклама» очень просто. Подключить услугу можно в «Личном кабинете» корпоративного клиента, написав на e-mail 1880@rt.ru или с помощью USSD-команды *109# на действующем номере мобильной связи «Ростелеком». После подключения логин и пароль для доступа в web-интерфейс пользователя услуги будет предоставлен входящим SMS-сообщением. Подключение услуги бесплатное. Тарифы на SMS-рассылки – гибкие и зависят от ряда параметров и объема потребления.



«Ростелеком» запустил новую услугу «SMS Реклама» для клиентов мобильной связи сегментов B2B и B2G. Услуга сделана «под ключ»: подключай сервис и сразу начинай им пользоваться без дополнительного оборудования и программного обеспечения. SMS-рассылки оперативно, эффективно и экономично обеспечивают взаимодействие с клиентской базой или с сотрудниками организаций.Сервис предоставляет возможность тульскому бизнесу самостоятельно и быстро организовывать информационные SMS-рассылки с помощью удобного web-интерфейса sms.rt.ru, который доступен из любой точки мира с наличием доступа в интернет. Контакт с помощью настроенных параметров SMS-рассылок в разы дешевле использования других рекламных инструментов.«Мы рады предложить корпоративным клиентам мобильной связи «Ростелекома» проверенный и востребованный инструмент быстрого информирования с помощью SMS. Услугу очень просто подключить и можно сразу же начинать ей пользоваться. Удобный web-интерфейс для управления рассылками доступен из любой точки, где есть интернет. Услугу можно кастомизировать под интересы бизнеса самого разного масштаба и клиентской базой любого размера. Наша компания уже выиграла ряд конкурсов для государственных заказчиков на право предоставления новой услуги. Например, с помощью нашего сервиса организовывает информирование отделение Пенсионного фонда России по Тверской области», – отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи «Ростелекома» Алексей Чернецов.Начать пользоваться услугой «SMS Реклама» очень просто. Подключить услугу можно в «Личном кабинете» корпоративного клиента, написав на e-mail 1880@rt.ru или с помощью USSD-команды *109# на действующем номере мобильной связи «Ростелеком». После подключения логин и пароль для доступа в web-интерфейс пользователя услуги будет предоставлен входящим SMS-сообщением. Подключение услуги бесплатное. Тарифы на SMS-рассылки – гибкие и зависят от ряда параметров и объема потребления.

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