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15.03.2018 09:56 Детсад в селе Зайцево планируют достроить к осени Виталий Моторин





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«В таких условиях детей содержать нельзя», - так директор местного Центра образования говорит о старом здании зайцевского детского сада, который закрыли три года назад. На сегодняшний день оно не сохранилось, но, судя по рассказам, состояние у него было то ещё. «Аварийные перекрытия, не было канализации, полы в пищеблоке провалились», - пояснила директор Центра образования N 52 им. В. В. Лапина Светлана Авдеева.



Новый детский сад в Зайцеве действительно очень ждали. Просторные спальни, светлые учебные комнаты и группы общей вместимостью на 60 детей появятся здесь уже в этом году. По планам звонкий детский смех заменит звуки строительных инструментов в этих стенах уже ближайшей осенью. Строительство первого этажа этого задания практически завершено, подрядчик занимается стенами и перекрытиям уже на втором.



По окончании строительства здание детского сада будет выглядеть вот так. Его постройка станет еще одним шагом на пути решения важной правительственной задачи. Как сообщила заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «поставлена задача, что к 2020 году очередность от 0 до 3 должна быть ликвидирована. В Туле сегодня очередность порядка 1600 человек. Одновременно с этим дошкольным учреждением в Левобережном строится детсад на 200 мест. В планах на 2018 год – открыть 276 дополнительных мест в существующих детских садах».



Ну а ситуация в Зайцеве, говорят в администрации, изменится теперь на 180 градусов. Вполне возможно, что уже знакомый нам школьный автобус вскоре будет свозить детей из окрестных сел уже сюда.



Желтый автобус с надписью «Дети» на борту встретился нам на трассе между поселком Рассвет и селом Зайцево. Именно он - наглядная иллюстрация того, почему 700 жителей Зайцева так ждут возводимый там сейчас детский садик. Шесть с половиной километров - минимальное расстояние, которое их дети каждый день проезжают до ближайшего дошкольного учреждения.«В таких условиях детей содержать нельзя», - так директор местного Центра образования говорит о старом здании зайцевского детского сада, который закрыли три года назад. На сегодняшний день оно не сохранилось, но, судя по рассказам, состояние у него было то ещё. «Аварийные перекрытия, не было канализации, полы в пищеблоке провалились», - пояснила директор Центра образования N 52 им. В. В. Лапина Светлана Авдеева.Новый детский сад в Зайцеве действительно очень ждали. Просторные спальни, светлые учебные комнаты и группы общей вместимостью на 60 детей появятся здесь уже в этом году. По планам звонкий детский смех заменит звуки строительных инструментов в этих стенах уже ближайшей осенью. Строительство первого этажа этого задания практически завершено, подрядчик занимается стенами и перекрытиям уже на втором.По окончании строительства здание детского сада будет выглядеть вот так. Его постройка станет еще одним шагом на пути решения важной правительственной задачи. Как сообщила заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая, «поставлена задача, что к 2020 году очередность от 0 до 3 должна быть ликвидирована. В Туле сегодня очередность порядка 1600 человек. Одновременно с этим дошкольным учреждением в Левобережном строится детсад на 200 мест. В планах на 2018 год – открыть 276 дополнительных мест в существующих детских садах».Ну а ситуация в Зайцеве, говорят в администрации, изменится теперь на 180 градусов. Вполне возможно, что уже знакомый нам школьный автобус вскоре будет свозить детей из окрестных сел уже сюда.





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