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15.03.2018 09:39 В Туле на стройке жилого комплекса погибли двое рабочих Вести-Тула





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Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. По данным следствия, мужчины упали с высоты во время установки лестничных проемов в многоквартирном жилом доме».



С 17 этажа строящейся многоэтажки на улице Павшинский мост в Туле упали двое рабочих. Один мужчина скончался на месте, второй – спустя несколько минут по пути в больницу. Причина, которую называет следствие, - обрушение строительных настилов.Как сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 216 УК РФ – нарушение правил строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек. По данным следствия, мужчины упали с высоты во время установки лестничных проемов в многоквартирном жилом доме».





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