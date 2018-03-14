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НОВОСТИ | Общество



14.03.2018 18:32 В Новомосковске снова забьет фонтан из каменного ананаса
Мария Кузнецова



| фото |
«Ананас» или «Шишка» (здесь версии разнятся) - один из старейших городских фонтанов Новомосковска. Сам сквер находится рядом железнодорожным и автовокзалом - лицо города. Дизайн-проект сквера возле гостиницы «Россия» уже готов. В планах - новая плитка, клумбы и скамейки.

Всего на рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» в Новомосковске выставлено пять проектов общественных территорий. 18 марта, придя на выборы, горожане смогут проголосовать за тот, что им ближе.

«Наше восприятие мира складывается из того, что мы видим вокруг себя. Какие мы видим дома, какие парки. Людям больше нравится жить в благоустроенных городах», – говорит начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Новомосковска Елена Логачева.

В этом году у Новомосковска есть 110 миллионов рублей на благоустройство. Это деньги из бюджетов всех уровней. Они пойдут на работы по двум проектам-победителям и ещё на дворы. Жители сами подавали заявки с просьбами сделать асфальт, парковки, поставить фонари и детские площадки.

Как рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации города Новомосковска Алексей Веретенников, «…есть, так называемый, базовый перечень, в рамках которого необходимые работы выполняются бесплатно. Есть дополнительный перечень, требующий финансового и трудового участия граждан. Желающих вступить в проект очень много».

В финал вышло 25 заявок от жителей. Через несколько дней комиссия выберет, какие дворы будут приведены в порядок в этом году.
















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