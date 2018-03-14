НОВОСТИ | Общество







14.03.2018 17:25 Эпидсезон в Тульской области характеризуется умеренной интенсивностью "Вести-Тула"





| фото |



Но если сравнивать, то на пике прошлого сезона учебный процесс приостанавливался полностью в 1 школе и частично в 93 классах 31 школы. А в сезон 2015-2016 годов высокая заболеваемость и вовсе вызвала необходимость отправить школьников на внеочередные каникулы.



Этой осенью, в начале сезона циркулировали преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, однако, начиная с пятой недели 2018 года, отмечается еженедельное увеличение доли вирусов гриппа.







На прошлой неделе образовательный процесс был приостановлен полностью в 1 школе, частично в 6 классах трех школ и трех группах двух дошкольных учреждений.Но если сравнивать, то на пике прошлого сезона учебный процесс приостанавливался полностью в 1 школе и частично в 93 классах 31 школы. А в сезон 2015-2016 годов высокая заболеваемость и вовсе вызвала необходимость отправить школьников на внеочередные каникулы.Этой осенью, в начале сезона циркулировали преимущественно вирусы не гриппозной этиологии, однако, начиная с пятой недели 2018 года, отмечается еженедельное увеличение доли вирусов гриппа.

Читать @gtrktula

















