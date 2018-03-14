НОВОСТИ | Общество







14.03.2018 16:37 В Туле создан сайт-посвящение «Некрополь - город живых» Вести-Тула





| фото | сайт-посвящение «Некрополь - город живых». Здесь размещены воспоминания и биографии участников движения, ранее не публиковавшиеся фотографии и документы.



Страницы сайта будут дополняться новыми материалами, а также новостями о восстановительных и исследовательских работах, которые сегодня ведутся на исторических кладбищах.







Сотрудники Тульского историко-архитектурного музея создали. Здесь размещены воспоминания и биографии участников движения, ранее не публиковавшиеся фотографии и документы.Страницы сайта будут дополняться новыми материалами, а также новостями о восстановительных и исследовательских работах, которые сегодня ведутся на исторических кладбищах.

Читать @gtrktula

















