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НОВОСТИ | Общество



14.03.2018 16:23 Тульские поисковики приняли участие во всероссийском слёте
Вести-Тула

Тульские поисковики приняли участие во всероссийском слёте

| фото |
30 лет поисковому движению России. В этот день в 1988 году 106 руководителей поисковых отрядов из различных регионов России и республик СССР собрались в Калуге. Здесь на Первом Всесоюзном сборе поисковиков было принято решение о создании Всесоюзного координационного совета поисковых отрядов, что дало мощный импульс развитию поискового движения в России.

И спустя три десятилетия уже новые поколения и ветераны вновь съехались в Калугу. В числе приглашенных оказалась Региональная общественная молодежная патриотическая организация «Тульский искатель». За это время его участниками были подняты и торжественно перезахоронены останки 198 красноармейцев, установлены имена 16 из них.

Накануне поисковики страны вместе с активистами молодежных и патриотических движений и представителями власти возложили цветы и венки к Вечному огню и могиле Неизвестного солдата на площади Победы.

Как рассказал руководитель поисковых отрядов Калужской области Сергей Новиков, «пока не захоронен последний солдат, война не считается законченной, Поисковики своим трудом приближают конец войны, уходя в поля, леса, болота и захоранивая солдат с отданием всех воинских и религиозных почестей».
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