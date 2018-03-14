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14.03.2018 16:06 На водителей наденут жилеты "Вести-Тула"





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Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД по Туле Галина Петровская, «…теперь при вынужденной остановке транспортного средства или при дорожно-транспортном происшествии в темное время суток или при ограниченной видимости вне населенных пунктов, водитель должен иметь при себе куртку или жилет со светоотражающими элементами, соответствующих требованиям ГОСТа».

18 марта 2018 года в законную силу вступят изменения в правилах дорожного движения, касающиеся водительской экипировки. Также это касается и пешеходов, которые перемещаются по обочине дороги в темное время суток.Как рассказала старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД по Туле Галина Петровская, «…теперь при вынужденной остановке транспортного средства или при дорожно-транспортном происшествии в темное время суток или при ограниченной видимости вне населенных пунктов, водитель должен иметь при себе куртку или жилет со светоотражающими элементами, соответствующих требованиям ГОСТа».













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