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14.03.2018 15:26 На Куликовом поле сняли фильм для музея в Монастырщине "Вести-Тула"





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Он рассказывает о том, как судьбы многих народов, которые выбрали берега великой реки для своих поселений, стали историей России. В съемках приняли участие члены клубов исторической реконструкции - участники Военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».







На Куликовом поле прошли съемки фильма для музея в Монастырщине, который дополнит экспозицию «Дон. Вся история на берегах одной реки».Он рассказывает о том, как судьбы многих народов, которые выбрали берега великой реки для своих поселений, стали историей России. В съемках приняли участие члены клубов исторической реконструкции - участники Военно-исторического фестиваля «Поле Куликово».

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