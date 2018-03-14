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14.03.2018 14:57 В Пролетарском округе прошла проверка качества уборки снега и наледи с крыш Вести-Тула





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В объезде приняли участие представители 15 управляющих компаний, было проверено более 30 многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий по улицам Кутузова, Металлургов, Волкова, Марата, Калинина и другим. По результатам проверки было выдано 23 требования об устранении выявленных нарушений.





В Пролетарском территориальном округе Тулы прошла проверка работы управляющих компаний и хозяйствующих субъектов по уборке снега и наледи с крыш.В объезде приняли участие представители 15 управляющих компаний, было проверено более 30 многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий по улицам Кутузова, Металлургов, Волкова, Марата, Калинина и другим. По результатам проверки было выдано 23 требования об устранении выявленных нарушений.

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