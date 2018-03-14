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14.03.2018 15:24 В Кимовске под колеса иномарки попал трехлетний ребенок "Вести-Тула"





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В областном центре на улице Комсомольской столкнулись Daewoo Nexia и Renault. В результате пострадала женщина-пассажир Daewoo. Ей была оказана медицинская помощь.





В Кимовске автоледи, по предварительной информации при движении задним ходом на автомобиле Mazda 3, совершила наезд на трехлетнего мальчика, который вышел из автомобиля «ВАЗ» и находился рядом с данным транспортным средством. Ребёнок получил незначительные травмы и был доставлен в больницу.В областном центре на улице Комсомольской столкнулись Daewoo Nexia и Renault. В результате пострадала женщина-пассажир Daewoo. Ей была оказана медицинская помощь.

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