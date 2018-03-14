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14.03.2018 15:15 У туристов есть 71 причина приехать в Тульскую область "Вести-Тула"





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Семьдесят первая причина раскрывается в самом конце брошюры - это транспортная доступность Тульской области, расположенной вблизи федеральных трасс. Хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение делает наш регион удобным для посещения любым туристам.





«71 причина приехать в Тульскую область». Брошюру с таким названием региональный комитет по развитию туризма представил на международной выставке «Интурмаркет 2018». Отправляясь в Тулу, предлагается оставить дома свой самовар, а взять с собой хорошее настроение, ведь наш город нужно понимать и чувствовать точно также, как и загадочную славянскую душу.Семьдесят первая причина раскрывается в самом конце брошюры - это транспортная доступность Тульской области, расположенной вблизи федеральных трасс. Хорошее автомобильное и железнодорожное сообщение делает наш регион удобным для посещения любым туристам.

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