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14.03.2018 14:22 Три участницы акции «СелфиВЫБОР71» выиграли сертификаты на косметику Вести-Тула





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Число участников акции от этапа к этапу растет – в этот раз их было более 600. Желающие к ним присоединиться и также получить приз еще могут испытать удачу. С условиями акции, участниками которой могут стать люди, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Тульской области и зарегистрированные в одной из социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook), можно ознакомиться на Селфивыбор.71. Главный этап конкурса состоится 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией. Трех победителей в каждой из пяти номинаций ждут электронные гаджеты, поездка в Крым и главный приз - автомобиль!



«Новость о победе для меня была неожиданной, ведь все, кто участвовал в акции, были красотками», - рассказала Ольга Кудряшова.



Определены победители очередного этапа региональной акции «СелфиВЫБОР71», который был приурочен к Международному женскому дню. Ими стали три очаровательные тулячки, которые получили в качестве подарка сертификаты на 5000 рублей в один из магазинов косметики.Число участников акции от этапа к этапу растет – в этот раз их было более 600. Желающие к ним присоединиться и также получить приз еще могут испытать удачу. С условиями акции, участниками которой могут стать люди, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории Тульской области и зарегистрированные в одной из социальных сетей (Instagram, Вконтакте, Facebook), можно ознакомиться на Селфивыбор.71. Главный этап конкурса состоится 18 марта – в День воссоединения Крыма с Россией. Трех победителей в каждой из пяти номинаций ждут электронные гаджеты, поездка в Крым и главный приз - автомобиль!«Новость о победе для меня была неожиданной, ведь все, кто участвовал в акции, были красотками», - рассказала Ольга Кудряшова.





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