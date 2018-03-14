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14.03.2018 11:48 В преддверии 500-летия кремля в Туле прошёл культурный форум Мария Кузнецова





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«Так исторически сложилось, бывают такие казусы, что своего музея у гармони в Туле не было», - рассказывает директор музея «Гармони деда Филимона» Сергей Кузнецов. По словам председателя Ассоциации музыкальных музеев России Михаила Брызгалова, «баян гармоника аккордеон - это духовые, духовные инструменты. Мы приглашаем вас стать членами Ассоциации музыкальных музеев».



Основная площадка культурного форума - Тульский кремль. В 2020-м пройдут торжества в честь его 500-летия как начала создания Большой засечной черты. Черты, о которой в учебниках истории и слова нет. Губернатор Алексей Дюмин и замминистра культуры Алла Манилова решили это исправить.



Тульская область уже стала основой маршрута «Засечная черта». Он вошел в национальную программу детского туризма. Как говорят в союзе туриндустрии, маршрут обкатан, а кремль прекрасно в него вписывается, хотя есть к чему стремиться. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, «много чего нужно добавлять. Мы выезжали с туроператорами и еще будем выезжать. Хочется большего заполнения пространства».



Как раз над этим работают музейщики. К юбилею в башнях откроется даже музей археологии. Тем временем жители области создали бренды своих городов. На выставке представлено шесть проектов благоустройства в малых городах. Они будут участвовать в конкурсе федерального Минстроя.



Как сообщили министр культуры региона Татьяна Рыбкина, «мы уже подаем два исторических поселения – Белёв и Крапивна – и наши малые исторические города. Конечно, не надеемся, что все выиграют одномоментно, но конкурс будет продолжаться».



«В этом смысле у нас нет никаких тревог, всё очень ответственно», - заметила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.



Благодаря юбилею кремля преобразится и столица, и исторически значимые уголки области.



Играй, гармонь саратовская, мастера Николая Карелина. А ливенской гармонью можно даже опоясаться. Здесь живут и играют инструменты со всей России. Музей гармони - первый в Туле.«Так исторически сложилось, бывают такие казусы, что своего музея у гармони в Туле не было», - рассказывает директор музея «Гармони деда Филимона» Сергей Кузнецов. По словам председателя Ассоциации музыкальных музеев России Михаила Брызгалова, «баян гармоника аккордеон - это духовые, духовные инструменты. Мы приглашаем вас стать членами Ассоциации музыкальных музеев».Основная площадка культурного форума - Тульский кремль. В 2020-м пройдут торжества в честь его 500-летия как начала создания Большой засечной черты. Черты, о которой в учебниках истории и слова нет. Губернатор Алексей Дюмин и замминистра культуры Алла Манилова решили это исправить.Тульская область уже стала основой маршрута «Засечная черта». Он вошел в национальную программу детского туризма. Как говорят в союзе туриндустрии, маршрут обкатан, а кремль прекрасно в него вписывается, хотя есть к чему стремиться. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, «много чего нужно добавлять. Мы выезжали с туроператорами и еще будем выезжать. Хочется большего заполнения пространства».Как раз над этим работают музейщики. К юбилею в башнях откроется даже музей археологии. Тем временем жители области создали бренды своих городов. На выставке представлено шесть проектов благоустройства в малых городах. Они будут участвовать в конкурсе федерального Минстроя.Как сообщили министр культуры региона Татьяна Рыбкина, «мы уже подаем два исторических поселения – Белёв и Крапивна – и наши малые исторические города. Конечно, не надеемся, что все выиграют одномоментно, но конкурс будет продолжаться».«В этом смысле у нас нет никаких тревог, всё очень ответственно», - заметила заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.Благодаря юбилею кремля преобразится и столица, и исторически значимые уголки области.





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