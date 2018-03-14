НОВОСТИ | Общество







14.03.2018 11:03 В Комарках начали сносить опасное заброшенное здание Виталий Моторин





| фото |



По странному стечению обстоятельств единственная на всю округу детская площадка расположена всего лишь метрах в 15 от этого злачного здания. Надо ли говорить, что дети, которые из качелей вырастали, в качестве места для игр предпочитали именно его.



Кто и зачем еще предпочитал это здание - и представить страшно, как страшно бывало ходить на остановку местным жителям в темное время суток. Но обойти невозможно - дорога одна, ее нельзя перекрывать даже на время сноса, оттого прохожих нередко провожали сотрудники администрации.



В советские годы здесь был трудовой лагерь МВД. Рабочие шутят: чтобы его разобрать - потрудиться тоже придется изрядно. После сноса отсюда придется вывезти 45-50 «КамАЗов» битого кирпича и бетона. «Толщина стен где-то метр, твердая кирпичная кладка», - рассказывает машинист экскаватора Сергей Петров.



Из вопросов по этому зданию, в общем, остался только один. «Почему с июля прошлого года мы не могли его снести? Идет определенная процедура, глава города четко поставил задачу – убедиться в том, что здание не принадлежит никаким организациям. После прибытия документов из Москвы о том, что здание бесхозное, мы приступили к сносу», - пояснил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.



Детская площадка или парковка для автомобилей – то, как это место благоустроят после сноса, еще нужно решить самим жителям. В Пролетарском округе Большой Тулы в этом году вообще снесут много чего ненужного. На очереди - более трех с половиной сотен сараев близ жилых домов на Шухова и Немцова.



Развалина, рухлядь, рассадник, барак - эпитетов к этой постройке в Комарках подберут много. Старые советские фрески говорят о том, что построили ее на рубеже 70-х и 80-х годов прошлого века. Не используется здание уже два десятилетия и стало для местных жителей настоящей головной болью.По странному стечению обстоятельств единственная на всю округу детская площадка расположена всего лишь метрах в 15 от этого злачного здания. Надо ли говорить, что дети, которые из качелей вырастали, в качестве места для игр предпочитали именно его.Кто и зачем еще предпочитал это здание - и представить страшно, как страшно бывало ходить на остановку местным жителям в темное время суток. Но обойти невозможно - дорога одна, ее нельзя перекрывать даже на время сноса, оттого прохожих нередко провожали сотрудники администрации.В советские годы здесь был трудовой лагерь МВД. Рабочие шутят: чтобы его разобрать - потрудиться тоже придется изрядно. После сноса отсюда придется вывезти 45-50 «КамАЗов» битого кирпича и бетона. «Толщина стен где-то метр, твердая кирпичная кладка», - рассказывает машинист экскаватора Сергей Петров.Из вопросов по этому зданию, в общем, остался только один. «Почему с июля прошлого года мы не могли его снести? Идет определенная процедура, глава города четко поставил задачу – убедиться в том, что здание не принадлежит никаким организациям. После прибытия документов из Москвы о том, что здание бесхозное, мы приступили к сносу», - пояснил начальник главного управления по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков.Детская площадка или парковка для автомобилей – то, как это место благоустроят после сноса, еще нужно решить самим жителям. В Пролетарском округе Большой Тулы в этом году вообще снесут много чего ненужного. На очереди - более трех с половиной сотен сараев близ жилых домов на Шухова и Немцова.





Читать @gtrktula

















