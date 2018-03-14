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14.03.2018 10:03 В Тульскую область пришли деньги на формирование комфортной городской среды Алексей Ерёмин





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«В этом году мы планируем благоустроить пространства на 273 миллиона, из которых 109 – из бюджета Тулы, - рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Планируем к благоустройству 77 дворовых пространств, которые находятся у 138 домов».



В прошлом году в рамках данной программы было благоустроено несколько так называемых мест массового отдыха. Среди них - Богородицкий парк и набережная в городе на Красивой Мече. В планах на этот год благоустройство парков в Кимовске, Плавске и Ясногорске.



Субсидии десяти муниципалитетам с численность жителей более 20 тысяч будут предоставлены только после рейтингового голосования. Жители областной столицы предложили благоустроить и городские пространства, всего таковых было предложено несколько сотен, до голосования допущены десять из них.



Как сообщила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, «Тульской областью одной из первых были заключены соглашения с Минстроем РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Деньги находятся на территории региона. Нам ничто не мешает приступить к активной реализации проекта».



Также помимо голосования за объекты благоустройства 18 марта будет проводиться и опрос по транспортным вопросам. Его результаты лягут в основу дальнейшего анализа пассажиропотока и всей инфраструктуры города.



Всего на реализацию проекта в Тульской области до 2020 года потратят более миллиарда 200 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.



В этом году проектом «Формирование комфортной городской среды» будут охвачены все 26 муниципалитетов региона и моногорода – посёлок Первомайский, что в Щёкинском районе и историческое поселение Крапивна там же. По всей губернии для благоустройства уже отобрано 300 дворов, более 70 из них в Туле.«В этом году мы планируем благоустроить пространства на 273 миллиона, из которых 109 – из бюджета Тулы, - рассказал глава администрации Тулы Евгений Авилов. - Планируем к благоустройству 77 дворовых пространств, которые находятся у 138 домов».В прошлом году в рамках данной программы было благоустроено несколько так называемых мест массового отдыха. Среди них - Богородицкий парк и набережная в городе на Красивой Мече. В планах на этот год благоустройство парков в Кимовске, Плавске и Ясногорске.Субсидии десяти муниципалитетам с численность жителей более 20 тысяч будут предоставлены только после рейтингового голосования. Жители областной столицы предложили благоустроить и городские пространства, всего таковых было предложено несколько сотен, до голосования допущены десять из них.Как сообщила министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, «Тульской областью одной из первых были заключены соглашения с Минстроем РФ о предоставлении субсидий из федерального бюджета. Деньги находятся на территории региона. Нам ничто не мешает приступить к активной реализации проекта».Также помимо голосования за объекты благоустройства 18 марта будет проводиться и опрос по транспортным вопросам. Его результаты лягут в основу дальнейшего анализа пассажиропотока и всей инфраструктуры города.Всего на реализацию проекта в Тульской области до 2020 года потратят более миллиарда 200 миллионов рублей из бюджетов всех уровней.







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