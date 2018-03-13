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НОВОСТИ | Общество



13.03.2018 15:51 Творческие коллективы показали тулякам всю красоту армянской культуры
Татьяна Голубова, Виталий Моторин

Творческие коллективы показали тулякам всю красоту армянской культуры

| фото |
«Музыка и танцы, символизирующую саму Армению», - скажут после зрители.

«Вы понимаете, это лежит внутри нас. Эта музыка передает чаяния армянского народа, его традиции, самое лучшее, что есть», - говорит директор Воскресной армянской школы города Тулы Ашот Устян.

Несколько десятков профессиональных и любительских коллективов, исполняющих этническую и исконно армянскую музыку, собрались на этой сцене, чтобы показать тулякам всю красоту армянской культуры.

По словам руководителя танцевального ансамбля «Аракс» Марине Саркисян, «армянские танцы красивые, воинственные, уникальные, сильные по духу, всем хочется встать и танцевать».

Вход на этот гала-концерт был свободным, а приглашены не только представители армянской диаспоры, но и все желающие. В честь годовщины создания Тульского отделения союза армян на сцене в этот вечер были вручены памятные и почетные грамоты.

«Союзу армян России по Тульской области уже 17 лет. Я хочу поблагодарить людей, которые здесь присутствуют, кто занимался благотворительностью, просто помогал», - сказал со сцены руководитель Тульского регионального отделения союза армян России Рафик Папян.
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