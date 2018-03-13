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13.03.2018 15:46 Алексей Дюмин встретился с заместителем министра культуры РФ "Вести-Тула"





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Как отметил губернатор, «…при поддержке ведомства в Тульской области реализуется ряд крупных федеральных проектов. В частности, по программе «100 клубов на селе» ремонтируются ДК и строятся клубы. Это очень важно. Они станут точками притяжения для местных жителей». По словам Алексея Дюмина, одним из значимых проектов является подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля, как начала создания Большой засечной черты.



Министр культуры России Алла Манилова рассказала, что «…в регионе большая ставка делается на молодежь. Поэтому было решено провести в Тульской области Первый молодежный культурный форум стран СНГ».

Самые интересные значимые проекты в культурной жизни региона обсудили сегодня на рабочей встрече глава региона Алексей Дюмин с заместителем министра культуры России Аллой Маниловой.Как отметил губернатор, «…при поддержке ведомства в Тульской области реализуется ряд крупных федеральных проектов. В частности, по программе «100 клубов на селе» ремонтируются ДК и строятся клубы. Это очень важно. Они станут точками притяжения для местных жителей». По словам Алексея Дюмина, одним из значимых проектов является подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля, как начала создания Большой засечной черты.Министр культуры России Алла Манилова рассказала, что «…в регионе большая ставка делается на молодежь. Поэтому было решено провести в Тульской области Первый молодежный культурный форум стран СНГ».









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