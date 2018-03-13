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13.03.2018 15:12 В Туле фирма, вывозящая мусор, копила его на соседней автостоянке Вести-Тула





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Вместо того чтобы вывезти отходы на полигон, компания складировала их на стоянке с разрешения арендодателя. За неделю накопилось примерно 840 тонн мусора. На данный момент мусор вывезен полностью. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и отправили в прокуратуру для принятия правового решения.



Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков пояснил, что «данная мусоровывозящая компания не смогла найти общего языка и договориться по полигону «Спецавтохозяйства» на Новомосковском шоссе, 13. Они не в состоянии были обеспечить такой объем вывоза своей техникой – сорвали вывоз мусора со всего города, из управляющих компаний».



Жители Пролетарского округа Тулы пожаловались на несанкционированную свалку. Она находилась на территории автостоянки по улице Новотульской, 15а, которая арендуется мусоровывозящей компанией «Вторресурс-эко».Вместо того чтобы вывезти отходы на полигон, компания складировала их на стоянке с разрешения арендодателя. За неделю накопилось примерно 840 тонн мусора. На данный момент мусор вывезен полностью. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и отправили в прокуратуру для принятия правового решения.Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков пояснил, что «данная мусоровывозящая компания не смогла найти общего языка и договориться по полигону «Спецавтохозяйства» на Новомосковском шоссе, 13. Они не в состоянии были обеспечить такой объем вывоза своей техникой – сорвали вывоз мусора со всего города, из управляющих компаний».





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