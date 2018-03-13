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|13.03.2018 15:12 В Туле фирма, вывозящая мусор, копила его на соседней автостоянке
|Вести-Тула
Жители Пролетарского округа Тулы пожаловались на несанкционированную свалку. Она находилась на территории автостоянки по улице Новотульской, 15а, которая арендуется мусоровывозящей компанией «Вторресурс-эко».
Вместо того чтобы вывезти отходы на полигон, компания складировала их на стоянке с разрешения арендодателя. За неделю накопилось примерно 840 тонн мусора. На данный момент мусор вывезен полностью. Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении и отправили в прокуратуру для принятия правового решения.
Начальник главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Сергей Шестаков пояснил, что «данная мусоровывозящая компания не смогла найти общего языка и договориться по полигону «Спецавтохозяйства» на Новомосковском шоссе, 13. Они не в состоянии были обеспечить такой объем вывоза своей техникой – сорвали вывоз мусора со всего города, из управляющих компаний».
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