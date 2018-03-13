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13.03.2018 14:41 В Тульской митрополии стартовал фотоконкурс «От улыбки станет всем светлее!» Вести-Тула





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Традиционно конкурс приурочен ко дню памяти святых благоверных муромских князей Петра и Февронии и посвящается знаковому событию года, в котором он проводится. В данном случае - Году гражданской активности и волонтерства.



На фотоконкурс принимаются авторские работы, иллюстрирующие особое душевное состояние в моменты радостных мгновений. Все работы и приложения представляются в электронном виде на адрес pressatulaeparhia@yandex.ru с обязательной пометкой «ФОТОКОНКУРС-2018».



По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия в Тульской митрополии стартовал Ежегодный открытый VII фотоконкурс «От улыбки станет всем светлее!».Традиционно конкурс приурочен ко дню памяти святых благоверных муромских князей Петра и Февронии и посвящается знаковому событию года, в котором он проводится. В данном случае - Году гражданской активности и волонтерства.На фотоконкурс принимаются авторские работы, иллюстрирующие особое душевное состояние в моменты радостных мгновений. Все работы и приложения представляются в электронном виде на адрес pressatulaeparhia@yandex.ru с обязательной пометкой «ФОТОКОНКУРС-2018».

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