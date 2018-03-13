НОВОСТИ | Общество







13.03.2018 14:27 ТИАМ готов принимать от дарителей артефакты 66 дней Вести-Тула





| фото |



А 18 мая проект финиширует грандиозным праздником. В программе презентация и дарение контрпрезентов дарителям, которые к тому же получат приглашение на грандиозный фестиваль «Картонная ночь» и эксклюзивные памятные сувениры. Изюминкой праздника станет вечерний вояж в Богучарово - родовую усадьбу Хомякова, с чаепитием, кадрилью, играми на открытом воздухе, а также с историями из усадебной жизни.



Тульский историко-архитектурный музей сегодня отмечает 20-летие со дня основания и запускает проект «66 дней дарения», который продлится до 17 мая. В этом интервале музейные хранители примут от дарителей вещи и артефакты, сувениры, вышедшие из тренда, бытовые украшения, «отыгравшие своё».А 18 мая проект финиширует грандиозным праздником. В программе презентация и дарение контрпрезентов дарителям, которые к тому же получат приглашение на грандиозный фестиваль «Картонная ночь» и эксклюзивные памятные сувениры. Изюминкой праздника станет вечерний вояж в Богучарово - родовую усадьбу Хомякова, с чаепитием, кадрилью, играми на открытом воздухе, а также с историями из усадебной жизни.

Читать @gtrktula

















