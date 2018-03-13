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13.03.2018 14:06 Туляки могут рассказать о местах торговли смертью Вести-Тула





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Организована работа «телефонов доверия» в круглосуточном режиме для получения информации о фактах незаконного оборота наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц. Управлением МВД России по Тульской области обеспечена работа круглосуточного «телефона доверия» 32-22-49.



С сегодняшнего дня стартует первый этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Ее цель - привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков.Организована работа «телефонов доверия» в круглосуточном режиме для получения информации о фактах незаконного оборота наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц. Управлением МВД России по Тульской области обеспечена работа круглосуточного «телефона доверия» 32-22-49.

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