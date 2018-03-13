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13.03.2018 13:59 В Туле начали формировать список домов, которые будут расселять Вести-Тула





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Сейчас ведутся переговоры с 14 застройщиками. В ближайшее время будет окончательно утверждён список домов, подлежащих расселению в этом году, определены микрорайоны, в которые переселят людей, и вся эта информация будет доведена до жителей.



В Туле сформируют перечень домов для расселения. Пока в него вошли 38 объектов. В этом году на переселение жителей в новые благоустроенные квартиры областной центр получит из регионального бюджета более 400 миллионов рублей, еще 200 миллионов направят из бюджета города.Сейчас ведутся переговоры с 14 застройщиками. В ближайшее время будет окончательно утверждён список домов, подлежащих расселению в этом году, определены микрорайоны, в которые переселят людей, и вся эта информация будет доведена до жителей.

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