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13.03.2018 12:45 В Тульской области начали возрождать школьную стоматологию Мария Кузнецова





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В микрорайоне Сокольники вообще не было детского стоматолога, родители везли детей в Новомосковск. Теперь в 19-й школе есть свой зубной кабинет - с новым оборудованием вплоть до автоклава, современными препаратами. Здесь будут и лечить все зубные болезни, и предотвращать их.



«Дети заглядывают, интересуются, когда мы начнем работать. Нас дети не боятся», - рассказала детский врач-стоматолог Ирина Сидоренко.



Этот кабинет - первый из открытых в рамках проекта «Улыбка детства». «По этой программе мы взяли на себя обязательства способствовать открытию новых стоматологических кабинетов в учебных учреждениях области», - сообщил на открытии секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв.



В области 54 зубных кабинета в школах, во многих зубы не лечат, а лишь делают профосмотр. В рамках проекта «Улыбка детства» помощь начали оказывать учащимся Сокольников и щекинского лицея. Сейчас готовится проект такого же кабинета в одной из школ Алексина.



Кругом камеры и гости, но четвероклассник Егор ничего не боится, тем более - врача. «Мне очень понравилось. Кабинет новый, красивый. Говорят, здесь новые технологии», - рассказал ученик 4 класса Егор Наследников.В микрорайоне Сокольники вообще не было детского стоматолога, родители везли детей в Новомосковск. Теперь в 19-й школе есть свой зубной кабинет - с новым оборудованием вплоть до автоклава, современными препаратами. Здесь будут и лечить все зубные болезни, и предотвращать их.«Дети заглядывают, интересуются, когда мы начнем работать. Нас дети не боятся», - рассказала детский врач-стоматолог Ирина Сидоренко.Этот кабинет - первый из открытых в рамках проекта «Улыбка детства». «По этой программе мы взяли на себя обязательства способствовать открытию новых стоматологических кабинетов в учебных учреждениях области», - сообщил на открытии секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв.В области 54 зубных кабинета в школах, во многих зубы не лечат, а лишь делают профосмотр. В рамках проекта «Улыбка детства» помощь начали оказывать учащимся Сокольников и щекинского лицея. Сейчас готовится проект такого же кабинета в одной из школ Алексина.





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