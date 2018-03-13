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НОВОСТИ | Общество



13.03.2018 12:45 В Тульской области начали возрождать школьную стоматологию
Мария Кузнецова

В Тульской области начали возрождать школьную стоматологию

| фото |
Кругом камеры и гости, но четвероклассник Егор ничего не боится, тем более - врача. «Мне очень понравилось. Кабинет новый, красивый. Говорят, здесь новые технологии», - рассказал ученик 4 класса Егор Наследников.

В микрорайоне Сокольники вообще не было детского стоматолога, родители везли детей в Новомосковск. Теперь в 19-й школе есть свой зубной кабинет - с новым оборудованием вплоть до автоклава, современными препаратами. Здесь будут и лечить все зубные болезни, и предотвращать их.

«Дети заглядывают, интересуются, когда мы начнем работать. Нас дети не боятся», - рассказала детский врач-стоматолог Ирина Сидоренко.

Этот кабинет - первый из открытых в рамках проекта «Улыбка детства». «По этой программе мы взяли на себя обязательства способствовать открытию новых стоматологических кабинетов в учебных учреждениях области», - сообщил на открытии секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв.

В области 54 зубных кабинета в школах, во многих зубы не лечат, а лишь делают профосмотр. В рамках проекта «Улыбка детства» помощь начали оказывать учащимся Сокольников и щекинского лицея. Сейчас готовится проект такого же кабинета в одной из школ Алексина.
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