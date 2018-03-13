НОВОСТИ | Общество







13.03.2018 11:48 В Барсуках наладили работу очистных сооружений Алексей Ерёмин





| фото |



Первые объекты, построенные в рамках программы, уже работают: водонапорная станция в Басово-Прудном, очистные в посёлке Барсуки. До 2015 года барсуковские очистные были полностью заброшены



Жёсткость и повышенное содержание железа в воде – характерная для нашего города проблема. Но Ленинский район - вообще отдельная история. Так, по словам специалистов, канализационные стоки посёлков Иншинский, Шатск, Ленинский, которые приходили на очистные сооружения, были чище, чем когда выходили с них. В резервуарах годами накапливался осадок и ил.



Главный инженер АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов рассказал, что «за предыдущие годы в очистные и канализацию было вложено около миллиона рублей. Восстановлена работа двух из трех аэротенков. В Барсуках всё, что сбрасывалось в канализацию, реально лилось на рельеф».



Самое интересное, что экологической катастрофы местного масштаба, сами жители не замечали вообще, ведь канализация в их домах работала исправно, а вот куда уходили все эти стоки, они даже не догадывались.



На сегодняшний день на очистных в Барсуках уже полностью заменили систему аэрации, поставили новые задвижки. В планах на этот год – привести в порядок третий аэротенк, где система аэрации ещё не заменена. После будет приводиться в порядок станция доочистки воды.



В настоящий момент в Туле существует специальная программа, призванная привести в надлежащее состояние водоснабжение и водоотведение Большой Тулы. Сделают это за счёт крупного договора концессии, который предусматривает инвестиции в коммунальную инфраструктуру города на сумму в 8 миллиардов рублей.Первые объекты, построенные в рамках программы, уже работают: водонапорная станция в Басово-Прудном, очистные в посёлке Барсуки. До 2015 года барсуковские очистные были полностью заброшеныЖёсткость и повышенное содержание железа в воде – характерная для нашего города проблема. Но Ленинский район - вообще отдельная история. Так, по словам специалистов, канализационные стоки посёлков Иншинский, Шатск, Ленинский, которые приходили на очистные сооружения, были чище, чем когда выходили с них. В резервуарах годами накапливался осадок и ил.Главный инженер АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов рассказал, что «за предыдущие годы в очистные и канализацию было вложено около миллиона рублей. Восстановлена работа двух из трех аэротенков. В Барсуках всё, что сбрасывалось в канализацию, реально лилось на рельеф».Самое интересное, что экологической катастрофы местного масштаба, сами жители не замечали вообще, ведь канализация в их домах работала исправно, а вот куда уходили все эти стоки, они даже не догадывались.На сегодняшний день на очистных в Барсуках уже полностью заменили систему аэрации, поставили новые задвижки. В планах на этот год – привести в порядок третий аэротенк, где система аэрации ещё не заменена. После будет приводиться в порядок станция доочистки воды.





Читать @gtrktula

















