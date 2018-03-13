Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



13.03.2018 11:48 В Барсуках наладили работу очистных сооружений
Алексей Ерёмин

В Барсуках наладили работу очистных сооружений

| фото |
В настоящий момент в Туле существует специальная программа, призванная привести в надлежащее состояние водоснабжение и водоотведение Большой Тулы. Сделают это за счёт крупного договора концессии, который предусматривает инвестиции в коммунальную инфраструктуру города на сумму в 8 миллиардов рублей.

Первые объекты, построенные в рамках программы, уже работают: водонапорная станция в Басово-Прудном, очистные в посёлке Барсуки. До 2015 года барсуковские очистные были полностью заброшены

Жёсткость и повышенное содержание железа в воде – характерная для нашего города проблема. Но Ленинский район - вообще отдельная история. Так, по словам специалистов, канализационные стоки посёлков Иншинский, Шатск, Ленинский, которые приходили на очистные сооружения, были чище, чем когда выходили с них. В резервуарах годами накапливался осадок и ил.

Главный инженер АО «Тулагорводоканал» Тимофей Федотов рассказал, что «за предыдущие годы в очистные и канализацию было вложено около миллиона рублей. Восстановлена работа двух из трех аэротенков. В Барсуках всё, что сбрасывалось в канализацию, реально лилось на рельеф».

Самое интересное, что экологической катастрофы местного масштаба, сами жители не замечали вообще, ведь канализация в их домах работала исправно, а вот куда уходили все эти стоки, они даже не догадывались.

На сегодняшний день на очистных в Барсуках уже полностью заменили систему аэрации, поставили новые задвижки. В планах на этот год – привести в порядок третий аэротенк, где система аэрации ещё не заменена. После будет приводиться в порядок станция доочистки воды.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .