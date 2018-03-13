НОВОСТИ | Общество







13.03.2018 11:05 Губернатор поручил пустить автобусы до Куликова поля Вести-Тула





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С этой проблемой жители обратились к губернатору Алексею Дюмину. Варианта предлагается два: сделать прямое сообщение из Тулы до музея или организовать транзитный маршрут до посёлка Куркино. Однако есть сложности в создании разгоночной полосы вместе с остановочной площадкой и павильоном. Губернатор поручил разработать проектно-сметную документацию и не позже 2019 года вопрос закрыть.



По словам губернатора Алексея Дюмина, «на примере Куликова поля нужно промониторить все наши культурные ценности на предмет транспортной доступности на общественном транспорте. Если мы говорим о развитии туристического потенциала, но у нас нет свободного доступа к общественному транспорту, то о чем может быть дальше речь».



Татаро-монгольская конница доскакала, а современные туляки добраться не могут. Несмотря на то, что Куликово поле давно перестало быть просто главным ратным полем России и превратилось в большой музейный комплекс, до сих пор многие туляки видели его разве что в учебнике. Доехать до него можно только либо на заказном автобусе, либо на личном транспорте. Других вариантов просто нет.С этой проблемой жители обратились к губернатору Алексею Дюмину. Варианта предлагается два: сделать прямое сообщение из Тулы до музея или организовать транзитный маршрут до посёлка Куркино. Однако есть сложности в создании разгоночной полосы вместе с остановочной площадкой и павильоном. Губернатор поручил разработать проектно-сметную документацию и не позже 2019 года вопрос закрыть.По словам губернатора Алексея Дюмина, «на примере Куликова поля нужно промониторить все наши культурные ценности на предмет транспортной доступности на общественном транспорте. Если мы говорим о развитии туристического потенциала, но у нас нет свободного доступа к общественному транспорту, то о чем может быть дальше речь».





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