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13.03.2018 10:46 Олег Табаков часто бывал в «Ясной Поляне» Вести-Тула





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А на вопрос, с чем у него ассоциируется Тула, ответил: «С Левшой. Это арсенальный город. Город, который, начиная, наверное, от Петра, работал против врагов наших».



После продолжительной болезни ушел из жизни Олег Табаков. В последний раз он приезжал в Тулу в октябре 2006 года со спектаклем «Сублимация любви», в котором сыграл главную роль. Артисты «Табакерки» и сам художественный руководитель театра на тульской сцене выступали впервые, хотя, как признался Олег Табаков в эксклюзивном интервью тульским «Вестям», он много раз бывал и в «Ясной Поляне».А на вопрос, с чем у него ассоциируется Тула, ответил: «С Левшой. Это арсенальный город. Город, который, начиная, наверное, от Петра, работал против врагов наших».





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