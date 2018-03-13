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НОВОСТИ | Общество



13.03.2018 09:49 Латанием дорог в Туле занимаются 9 бригад
Вести-Тула

Латанием дорог в Туле занимаются 9 бригад

| фото |
Еще и снег не сошел, а ямы уже тут как тут. По подсчетам дорожников в Туле необходимо залатать около 30 тысяч квадратных метров ям в асфальте. Именно этим с наступлением относительно теплой погоды они усиленно и занимаются.

В поисках прорех на асфальте по Туле разъезжают девять бригад на специальных машинах - они называются термобункеры. Так что водителям стоит быть готовым к тому, что за ними образуются небольшие пробки. По словам дорожников, влажность на улицах при этой технологии значения не имеет, но яму все равно следует тщательно подготовить. Особенно отмечается, что это не капитальный, а лишь временный - ямочный ремонт.

Как сообщил заместитель главы администрации города Тулы, начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «самые проблемные улицы - Ложевая, Мосина, Скуратовская, набережная Дрейера. Все эти улицы в этом году будут полностью отремонтированы с заменой полотна».
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