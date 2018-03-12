НОВОСТИ | Общество







12.03.2018 18:41 В Дубенском районе выясняют обстоятельства смерти 33-летнего мужчины "Вести-Тула"





| фото |



В настоящий момент следственным комитетом по Тульской области назначены все необходимые экспертизы, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…9 марта у одного из частных домов в Дубенском районе было обнаружено тело 33-летнего мужчины с пулевым ранением головы. По данном факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 109 УК России - причинение смерти по неосторожности».



Прошедшие длинные выходные не обошлись без происшествий. В деревне Морево Дубенского района мужчина случайно убил прохожего из пневматического оружия. Это случилось, по информации органов следствия, когда он стрелял по забору во дворе собственного дома. Одна из пуль попала в голову проходившего мимо человека, в результате чего он скончался на месте.В настоящий момент следственным комитетом по Тульской области назначены все необходимые экспертизы, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Тульской области Зинаида Каминская, «…9 марта у одного из частных домов в Дубенском районе было обнаружено тело 33-летнего мужчины с пулевым ранением головы. По данном факту возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью первой ст. 109 УК России - причинение смерти по неосторожности».











Читать @gtrktula

















