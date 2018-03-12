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12.03.2018 18:30 Алексей Дюмин встретился с победителем конкурса «Лидеры России» "Вести-Тула"





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Один из сотни победителей краснодарский предприниматель Игорь Мищенко теперь будет участвовать в жизни Тульской области. 8 февраля в финале состязания он работал в составе группы, наставником которой был глава нашего региона Алексей Дюмин. И после победы наставник и победитель решили продолжить работу. В направлении строительства и ЖКХ.



«Я предлагаю вам войти в состав рабочей группы, которую возглавляет мой заместитель Сергей Егоров. Она курирует сферу строительства и ЖКХ. Хочу, чтобы вы приняли участие в реализации программы на территории нашего региона», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь к Игорю Мищенко.



По словам Мищенко, «…интерес к тульскому региону, к губернатору, к его команде у меня сильный. Поэтому с удовольствием год, а может и больше, поработаю в этой программе».

По итогам прошлого года в Тульской области было введено порядка 700 тысяч квадратных метров жилья, задача на ближайшие годы довести этот показатель до 1 миллиона 200 тысяч. Помогать в реализации этих планов будут теперь и молодые талантливые управленцы, показавшие себя во всероссийском конкурсе «Лидеры России».Один из сотни победителей краснодарский предприниматель Игорь Мищенко теперь будет участвовать в жизни Тульской области. 8 февраля в финале состязания он работал в составе группы, наставником которой был глава нашего региона Алексей Дюмин. И после победы наставник и победитель решили продолжить работу. В направлении строительства и ЖКХ.«Я предлагаю вам войти в состав рабочей группы, которую возглавляет мой заместитель Сергей Егоров. Она курирует сферу строительства и ЖКХ. Хочу, чтобы вы приняли участие в реализации программы на территории нашего региона», - сказал Алексей Дюмин, обращаясь к Игорю Мищенко.По словам Мищенко, «…интерес к тульскому региону, к губернатору, к его команде у меня сильный. Поэтому с удовольствием год, а может и больше, поработаю в этой программе».











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