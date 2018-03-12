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12.03.2018 16:19 «Хор Турецкого» подарил тулячкам праздник весны и музыки "Вести-Тула"





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На вопрос какую же песню Турецкий посвятил Туле, был неожиданный ответ. «Влюбленный солдат, наверное. Здесь есть и какое-то милитаристское начало, и много красивых женщин. У вас в городе очень красивые женщины», - говорит Михаил Турецкий.



Впервые на тульской сцене выступала Эммануэль Турецкая. Как объясняет руководитель коллектива, его дочь вносит особенную краску в программу хора. И девочка сама захотела приехать в Тулу с папой, потому что никогда еще не была в нашем городе. По ее словам, Тула очень красивый город, а публика – теплая и отзывчивая.



Кстати, это был двойной концерт. Два аншлага в один вечер. Как объяснил Михаил Турецкий, он до сих пор помнит тот день, когда во время выступления хора на площади Ленина был проливной дождь. И туляки остались с артистами до финальной песни, а это был гимн города. Поэтому теперь к Туле у него особые чувства.

Премьерой нежной и душевной песни «Хор Турецкого» окончательно растопил сердца всех зрительниц в зале. Весь репертуар праздничного концерта был создан именно для прекрасных дам. Программа так и называлась - «Вам, любимые!». Это был музыкальный калейдоскоп, который, то возвращал в комсомольскую молодость, то придавал драйва рок-хитами, то успокаивал классикой.На вопрос какую же песню Турецкий посвятил Туле, был неожиданный ответ. «Влюбленный солдат, наверное. Здесь есть и какое-то милитаристское начало, и много красивых женщин. У вас в городе очень красивые женщины», - говорит Михаил Турецкий.Впервые на тульской сцене выступала Эммануэль Турецкая. Как объясняет руководитель коллектива, его дочь вносит особенную краску в программу хора. И девочка сама захотела приехать в Тулу с папой, потому что никогда еще не была в нашем городе. По ее словам, Тула очень красивый город, а публика – теплая и отзывчивая.Кстати, это был двойной концерт. Два аншлага в один вечер. Как объяснил Михаил Турецкий, он до сих пор помнит тот день, когда во время выступления хора на площади Ленина был проливной дождь. И туляки остались с артистами до финальной песни, а это был гимн города. Поэтому теперь к Туле у него особые чувства.











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