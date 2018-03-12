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12.03.2018 15:54 Тульские прокуроры подвели итоги года "Вести-Тула"





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Особое внимание уделялось личному приему граждан, которых приняли за 2017 год порядка 15 тысяч. Как рассказал прокурор Тульской области Александр Козлов, «…всего было организовано 460 приемов такого рода, в том числе в отдаленных муниципальных образованиях, трудовых коллективах. В частности, мы приняли 170 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также вдов».



В 2017 году в Тульской области на 42% выросло количество обращений граждан в прокуратуру, связанных с безопасностью дорожного движения, с земельным законодательством - на 20%, примерно на 6% - в сфере ЖКХ. А по вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний рост составил 97 %.Особое внимание уделялось личному приему граждан, которых приняли за 2017 год порядка 15 тысяч. Как рассказал прокурор Тульской области Александр Козлов, «…всего было организовано 460 приемов такого рода, в том числе в отдаленных муниципальных образованиях, трудовых коллективах. В частности, мы приняли 170 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также вдов».













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