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НОВОСТИ | Общество



12.03.2018 15:42 В Туле готовятся к весеннему паводку
"Вести-Тула"



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В Туле в результате паводка возможно подтопление 12 участков, на которых расположены жилые дома. Об этом сегодня на оперативном совещании в городской администрации заявил начальник центра гражданской защиты Николай Безруков.

По его информации затопленными в Большой Туле могут оказаться также четыре низководных моста, а транспортное снабжение сразу нескольких населенных пунктов, возможно, будет частично нарушено.

Это, впрочем, максимально сложное развитие ситуации, к которому готовятся Тульские спасатели. Пока есть все шансы, что водная стихия в этом году к оружейной столице будет благосклонна. Несмотря на то, что уровень снега в регионе на четыре сантиметра выше нормы, содержание воды в почве пока не высоко, а это большой плюс.

Как рассказал Николай Безруков, «…спланировано дежурство сотрудников по тем объектам, в которых возможны паводки. Организованы пункты контроля уровня подъема воды в реках Упа и Воронка».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что с установлением положительной температуры, необходимо будет организовать круглосуточный мониторинг ситуации с паводком.















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