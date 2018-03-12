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НОВОСТИ | Общество



12.03.2018 14:57 Тульская мастерица придумала свою технологию работы с металлом
Алина Фурсенко, Надежда Долгих

Тульская мастерица придумала свою технологию работы с металлом

| фото |
Среди ее работ есть и паучки, и веточки с ягодами, но больше всего птиц. Отучившись на дизайнера-модельера, Алина не спешила применять свои таланты в мире моды. Проторенная дорожка ей показалась неинтересной. А вот инструменты для работы по металлу, верстак и запах плавленого олова пришлись по душе.

«Это оловянные витражи Тиффани и травление листового металла. То есть, таким же образом, каким я делаю листья или спинки птичек, также травят печатные платы. Я вырезаю форму из меди или латуни, рисую специальным маркером рисунок, потом травлю в хлорном железе и получается вот такой рельеф», - рассказывает мастер Алина Глазунова.

Следующий этап - нанесение плавленого олова и припой декоративного стекла. Далее - шлифование и роспись специальными красками. Когда-то начинавшая работать с проволокой, теперь Алина создала свою собственную технологию работы с металлом. А секрет ее мастерства прост. «Постоянно экспериментирую», - рассказала Алина.

В основном, покупательницы находят ее изделия через социальные сети: заказывают украшения к платью или покупают в подарок. Брошь стоит порядка тысячи рублей, колье - обойдется подороже. Уже сейчас Алину смело можно назвать тульским мастером, потому-то и изделия, выполненные этими хрупкими руками, в лавках Тульского кремля лежат на одной витрине с самоварами, гармоникой и пряниками.
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