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12.03.2018 14:57 Тульская мастерица придумала свою технологию работы с металлом Алина Фурсенко, Надежда Долгих





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«Это оловянные витражи Тиффани и травление листового металла. То есть, таким же образом, каким я делаю листья или спинки птичек, также травят печатные платы. Я вырезаю форму из меди или латуни, рисую специальным маркером рисунок, потом травлю в хлорном железе и получается вот такой рельеф», - рассказывает мастер Алина Глазунова.



Следующий этап - нанесение плавленого олова и припой декоративного стекла. Далее - шлифование и роспись специальными красками. Когда-то начинавшая работать с проволокой, теперь Алина создала свою собственную технологию работы с металлом. А секрет ее мастерства прост. «Постоянно экспериментирую», - рассказала Алина.



В основном, покупательницы находят ее изделия через социальные сети: заказывают украшения к платью или покупают в подарок. Брошь стоит порядка тысячи рублей, колье - обойдется подороже. Уже сейчас Алину смело можно назвать тульским мастером, потому-то и изделия, выполненные этими хрупкими руками, в лавках Тульского кремля лежат на одной витрине с самоварами, гармоникой и пряниками.



Среди ее работ есть и паучки, и веточки с ягодами, но больше всего птиц. Отучившись на дизайнера-модельера, Алина не спешила применять свои таланты в мире моды. Проторенная дорожка ей показалась неинтересной. А вот инструменты для работы по металлу, верстак и запах плавленого олова пришлись по душе.«Это оловянные витражи Тиффани и травление листового металла. То есть, таким же образом, каким я делаю листья или спинки птичек, также травят печатные платы. Я вырезаю форму из меди или латуни, рисую специальным маркером рисунок, потом травлю в хлорном железе и получается вот такой рельеф», - рассказывает мастер Алина Глазунова.Следующий этап - нанесение плавленого олова и припой декоративного стекла. Далее - шлифование и роспись специальными красками. Когда-то начинавшая работать с проволокой, теперь Алина создала свою собственную технологию работы с металлом. А секрет ее мастерства прост. «Постоянно экспериментирую», - рассказала Алина.В основном, покупательницы находят ее изделия через социальные сети: заказывают украшения к платью или покупают в подарок. Брошь стоит порядка тысячи рублей, колье - обойдется подороже. Уже сейчас Алину смело можно назвать тульским мастером, потому-то и изделия, выполненные этими хрупкими руками, в лавках Тульского кремля лежат на одной витрине с самоварами, гармоникой и пряниками.





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