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12.03.2018 14:55 8430 жителей региона заболели гриппом и ОРВИ на прошлой неделе "Вести-Тула"





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На прошлой неделе в области зарегистрировано 8430 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже эпидпорога почти на 7% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 9%.



В Туле за этот же период - чуть более четырех тысяч заболевших, что тоже ниже эпидемиологического порога. Также на прошедшей неделе образовательный процесс приостановлен полностью в одной школе, частично в шести классах трех школ и трех группах двух детских садов.







Резкая смена оттепели и мороза не самым благоприятным образом отражаются на здоровье. Тем не менее, туляки, если верить статистике, пока держатся.На прошлой неделе в области зарегистрировано 8430 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже эпидпорога почти на 7% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 9%.В Туле за этот же период - чуть более четырех тысяч заболевших, что тоже ниже эпидемиологического порога. Также на прошедшей неделе образовательный процесс приостановлен полностью в одной школе, частично в шести классах трех школ и трех группах двух детских садов.

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