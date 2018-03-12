Отцы и дети:
Отравление метанолом
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Щелкунчик:
XVIII телеконкурс
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



12.03.2018 14:20 В Туле юные гимнастки сразились за призы депутата Госдумы Владимира Афонского
Вести-Тула

В Туле юные гимнастки сразились за призы депутата Госдумы Владимира Афонского

| фото |
Один из самых красивых видов спорта собрал лучших юных спортсменок из разных регионов в Туле, где состоялся ежегодный межрегиональный турнир по художественной гимнастике в личном первенстве и групповых упражнениях на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Афонского.

Более 350 спортсменок из восьми регионов страны, в том числе из республики Крым, и даже Чехии поборолись за звание лучших. Открывая турнир, Владимир Афонский вручил значки гимнасткам, выполнившим нормативы первого, второго и третьего разрядов.

«Следим за результатами наших девочек, стараемся окружить их заботой, вниманием, поддерживаем, когда они планируют поехать на соревнования, - сказал Владимир Афонский. - Главное, что сейчас происходит в Тульской области при поддержке губернатора, - строительство плоскостных спортивных сооружений. Уверен, что весной наши гимнастки будут осваивать новый дом художественной гимнастики».

«Я вижу в тульских залах много талантливых девчонок. Будет здорово, если кто-то из них перетерпит и добьётся серьёзных результатов и будет прославлять не только Тульскую область, но и всю страну», - заметил вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .