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12.03.2018 14:20 В Туле юные гимнастки сразились за призы депутата Госдумы Владимира Афонского Вести-Тула





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Более 350 спортсменок из восьми регионов страны, в том числе из республики Крым, и даже Чехии поборолись за звание лучших. Открывая турнир, Владимир Афонский вручил значки гимнасткам, выполнившим нормативы первого, второго и третьего разрядов.



«Следим за результатами наших девочек, стараемся окружить их заботой, вниманием, поддерживаем, когда они планируют поехать на соревнования, - сказал Владимир Афонский. - Главное, что сейчас происходит в Тульской области при поддержке губернатора, - строительство плоскостных спортивных сооружений. Уверен, что весной наши гимнастки будут осваивать новый дом художественной гимнастики».



«Я вижу в тульских залах много талантливых девчонок. Будет здорово, если кто-то из них перетерпит и добьётся серьёзных результатов и будет прославлять не только Тульскую область, но и всю страну», - заметил вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин.



Один из самых красивых видов спорта собрал лучших юных спортсменок из разных регионов в Туле, где состоялся ежегодный межрегиональный турнир по художественной гимнастике в личном первенстве и групповых упражнениях на призы депутата Государственной Думы Российской Федерации Владимира Афонского.Более 350 спортсменок из восьми регионов страны, в том числе из республики Крым, и даже Чехии поборолись за звание лучших. Открывая турнир, Владимир Афонский вручил значки гимнасткам, выполнившим нормативы первого, второго и третьего разрядов.«Следим за результатами наших девочек, стараемся окружить их заботой, вниманием, поддерживаем, когда они планируют поехать на соревнования, - сказал Владимир Афонский. - Главное, что сейчас происходит в Тульской области при поддержке губернатора, - строительство плоскостных спортивных сооружений. Уверен, что весной наши гимнастки будут осваивать новый дом художественной гимнастики».«Я вижу в тульских залах много талантливых девчонок. Будет здорово, если кто-то из них перетерпит и добьётся серьёзных результатов и будет прославлять не только Тульскую область, но и всю страну», - заметил вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин.







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