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НОВОСТИ | Общество



12.03.2018 13:18 Специалисты Роспотребнадзора расскажут об опасностях Интернет-торговли
Вести-Тула

Специалисты Роспотребнадзора расскажут об опасностях Интернет-торговли

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Роспотребнадзор и областной Центр гигиены и эпидемиологии сегодня открывают телефонную «горячую линию», посвященную вопросам Интернет-торговли и способам защиты прав потребителей при дистанционном приобретении товаров и услуг.

Консультацию специалистов можно будет получать с 12 по 26 марта с 10 до 16 часов.






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