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12.03.2018 13:18 Специалисты Роспотребнадзора расскажут об опасностях Интернет-торговли Вести-Тула





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Консультацию специалистов можно будет получать с 12 по 26 марта с 10 до 16 часов.













Тула 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;

Алексин 8 (902) 846-10-81; 8(48753) 4-09-30;

Новомосковск 8 (48762) 6-51-68; 6-10-28;

Суворов 8 (48763) 2-73-23;2-48-96;

Щёкино 8 (48751) 5-34-30;5-35-88;

Ефремов 8 (48741) 6-53-86; 6-31-81.



Роспотребнадзор и областной Центр гигиены и эпидемиологии сегодня открывают телефонную «горячую линию», посвященную вопросам Интернет-торговли и способам защиты прав потребителей при дистанционном приобретении товаров и услуг.Консультацию специалистов можно будет получать с 12 по 26 марта с 10 до 16 часов.Тула 8 (4872) 55-55-50; 22-33-51;Алексин 8 (902) 846-10-81; 8(48753) 4-09-30;Новомосковск 8 (48762) 6-51-68; 6-10-28;Суворов 8 (48763) 2-73-23;2-48-96;Щёкино 8 (48751) 5-34-30;5-35-88;Ефремов 8 (48741) 6-53-86; 6-31-81.

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