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|12.03.2018 12:18 Тулякам предлагают отметить совершеннолетие сдачей крови
|Вести-Тула
Сегодня в регионе стартовала акция «День донорского совершеннолетия». Её участниками традиционно становятся молодые люди, достигшие возраста 18 лет, готовые добровольно и безвозмездно сдать кровь для спасения жизни людей, попавших в беду.
Сдать кровь можно в Туле на Фридриха Энгельса, 56 и на улице Майской, дом 3. В Новомосковске - на улице Чапаева 12а, в Ефремове - на улице Дружбы, 9б. При себе обязательно иметь паспорт. Акция продлится до 16 марта.
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